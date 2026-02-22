Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zalane posesje i ulice. Strażacy w regionie wypompowują wodę

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Strażacy walczą z roztopami. W województwie zachodniopomorskim interweniowali w niedzielę około 140 razy.
- Odnotowaliśmy blisko 140 interwencji związanych przede wszystkim z intensywnymi opadami deszczu oraz roztopami - relacjonuje aspirant Dariusz Schacht z zachodniopomorskiej straży pożarnej. - Działania strażaków polegają głównie na wypompowaniu wody z zalanych posesji i ulic.

Synoptycy ostrzegają przed roztopami i gwałtownym wzrostem stanów wody. Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą wschodniej Polski, a także Pomorza, Śląska i Dolnego Śląska.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- W województwie zachodniopomorskim interweniowali w niedzielę około 140 razy - relacjonuje aspirant Dariusz Schacht z zachodniopomorskiej straży pożarnej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od przedwczoraj oglądane 8192 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5275 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4845 razy)
  4. Sprawa pękającego budynku przy ul. Hożej w Szczecinie trafiła do sądu
    (od 19 lutego oglądane 2644 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od wczoraj oglądane 2608 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty