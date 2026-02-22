Zalane posesje i ulice. Strażacy w regionie wypompowują wodę

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Strażacy walczą z roztopami. W województwie zachodniopomorskim interweniowali w niedzielę około 140 razy.

- Odnotowaliśmy blisko 140 interwencji związanych przede wszystkim z intensywnymi opadami deszczu oraz roztopami - relacjonuje aspirant Dariusz Schacht z zachodniopomorskiej straży pożarnej. - Działania strażaków polegają głównie na wypompowaniu wody z zalanych posesji i ulic.



Synoptycy ostrzegają przed roztopami i gwałtownym wzrostem stanów wody. Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą wschodniej Polski, a także Pomorza, Śląska i Dolnego Śląska.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski