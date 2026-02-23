Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kontrowersje wokół remontu alei Jana Pawła II. Ustalenia Radia Szczecin [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Baza materiałowa przy ulicy Hangarowej należąca do miasta - to nowy adres kamiennej kostki, którą przed laty wyłożona była aleja Jana Pawła II, ustalił reporter Radia Szczecin. Poniemiecki bruk został zdarty podczas remontu sześć lat temu. Do dziś sprawa ta budzi wiele wątpliwości, a ostatnio przy okazji wydanej przez ZUT ekspertyzy o złym stanie technicznym nowej nawierzchni pojawiają się pytania, czy w ogóle operacja ta miała sens.
Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski przyznał, że inspektorzy wskazywali na pozostawienie jej na swoim miejscu z ewentualnym przełożeniem.

- Na etapie sporządzenia projektu budowlanego remontu wcześniej były wydawane kilkukrotnie zalecenia konserwatorskie mówiące o konieczności utrzymania historycznej kostki. Natomiast sam projekt już przewidywał wymianę tej kostki historycznej na nowy materiał - tłumaczył Dębowski.

Dyrektor ZDiTM Krzysztof Miler powiedział, że wykopane kamienne bloki wykorzystywane są obecnie w innych lokalizacjach. Nie jest wykluczone, że będą też sprzedawane.

- Teraz przy tych zasadach, które zaczną obowiązywać, będzie również do pobrania przez nasze jednostki do wbudowania teren miejski. Ewentualnie w możliwości jakiejś gdzieś w przyszłości sprzedaży materiału również będzie wystawiany na licytację - podkreślił Miler.

Aleja Jana Pawła II przed wojną nosiła nazwę Kaiser-Wilhelm-Strasse. Należała do jednej z najbardziej ekskluzywnych w mieście. Dziś na długości ponad kilometra łączy Plac Żołnierza Polskiego z ulicą Felczaka.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Tomasza Domańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

