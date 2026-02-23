Drugi sezon tramwaju wodnego z dofinansowaniem

150 tysięcy złotych dofinansowania na drugi sezon tramwaju wodnego. Środki przekaże województwo zachodniopomorskie.

To przedsięwzięcie powiatu polickiego. W ubiegłym roku z wycieczki tramwajem wodnym skorzystało prawie 6 000 pasażerów, przewieziono też prawie 800 rowerów.W tym sezonie tramwaj popłynie na trasach Szczecin - Stepnica - Trzebież i Świnoujście - Nowe Warpno - Trzebież. Będzie kursował w soboty i w niedziele od 27 czerwca do 30 sierpnia.