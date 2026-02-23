Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Drugi sezon tramwaju wodnego z dofinansowaniem

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
150 tysięcy złotych dofinansowania na drugi sezon tramwaju wodnego. Środki przekaże województwo zachodniopomorskie.
To przedsięwzięcie powiatu polickiego. W ubiegłym roku z wycieczki tramwajem wodnym skorzystało prawie 6 000 pasażerów, przewieziono też prawie 800 rowerów.

W tym sezonie tramwaj popłynie na trasach Szczecin - Stepnica - Trzebież i Świnoujście - Nowe Warpno - Trzebież. Będzie kursował w soboty i w niedziele od 27 czerwca do 30 sierpnia.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:29 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8425 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5654 razy)
  3. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4906 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od wczoraj oglądane 3447 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od przedwczoraj oglądane 3134 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Grodzki

Najnowsze podcasty