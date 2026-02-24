Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Policja zwróci się do magistratu ws. braku miejsc parkingowych na ul. Krzywoustego

Region Sławomir Orlik

Fotografia od Słuchacza Radia Szczecin
Fotografia od Słuchacza Radia Szczecin
Będzie wniosek policji o rozwiązanie problemu braku miejsc postojowych na ul. Krzywoustego.
24.02.2026

24.02.2026

Są mandaty, ale nie ma miejsc parkingowych
Na odcinku między Placem Kościuszki a Bramą Portową kierowcy - m.in. dostawcy - nie mają gdzie zatrzymać auta i regularnie łamią przepisy. Parkują na chodniku lub na wjazdach do bram, a służby regularnie ich karzą.

Sprawą zajmuje się m.in. dzielnicowy, a propozycje prześlemy do magistratu - mówił asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".

- Takie pismo będzie z naszej strony wystosowane. Na razie prowadzimy rozmowy również z osobami prowadzącymi tam działalność gospodarczą, bo to w oparciu o ich zdanie też musimy podejmować pewne decyzje - mówił gość "Czasu Reakcji".

Paweł Pankau dodał, że w ostatnich dwóch miesiącach policjanci interweniowali tam 22 razy, z kolei straż miejska 85. Jednym z rozwiązań mogłoby być utworzenie - wzorem Alei Wojska Polskiego - miejsc dla dostawców.

Edycja tekstu: Michał Król
Sprawą zajmuje się m.in. dzielnicowy, a propozycje prześlemy do magistratu - mówił asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8662 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5944 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 4624 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3806 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3256 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Miejski Konserwator Zabytków chce ratować historyczne perełki [WIDEO]
Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jacek Piechota

Najnowsze podcasty