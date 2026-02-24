Policja zwróci się do magistratu ws. braku miejsc parkingowych na ul. Krzywoustego

Będzie wniosek policji o rozwiązanie problemu braku miejsc postojowych na ul. Krzywoustego.
Sprawą zajmuje się m.in. dzielnicowy, a propozycje prześlemy do magistratu - mówił asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".
- Takie pismo będzie z naszej strony wystosowane. Na razie prowadzimy rozmowy również z osobami prowadzącymi tam działalność gospodarczą, bo to w oparciu o ich zdanie też musimy podejmować pewne decyzje - mówił gość "Czasu Reakcji".
Paweł Pankau dodał, że w ostatnich dwóch miesiącach policjanci interweniowali tam 22 razy, z kolei straż miejska 85. Jednym z rozwiązań mogłoby być utworzenie - wzorem Alei Wojska Polskiego - miejsc dla dostawców.
Edycja tekstu: Michał Król