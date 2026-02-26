Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Młodzież łączy alkohol ze środkami psychoaktywnymi

Region Natalia Chodań

Fot. Pixabay/jarmoluk jarmoluk
Fot. Pixabay/jarmoluk jarmoluk
Niebezpieczne eksperymenty wśród Młodzieży. Łączą alkohol z dopalaczami i lekami psychotropowymi.
Z najnowszego badania agencji BrainLAB wynika, że aż 78% nastolatków w wielku 15-16 lat regularnie sięga po piwo.

Adriana Brzeźniak-Misiuro dyrektorka Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień informuje o niepokojącym trendzie u młodych ludzi, mieszania alkoholu z dopalaczami i lekami psychotropowymi.

- Młodzi ludzie eksperymentują w taki sposób, że robią często dopalacze w zaciszu domowym ze środków, które po prostu mamy w domu. Potem ten alkohol jeszcze bardziej oddziałuje. No i dokonują różnych takich rzeczy, których nie powinni robić. Są do tego nieobliczalni. Z takimi pacjentami mamy bardzo duży problem, ponieważ ta agresja, która u tych osób jest naprawdę bardzo duża - tłumaczy Brzeźniak-Misiuro.

Szefowa izby wytrzeźwień mówi, że z pacjentem nieletnim należy postępować szczególnie ostrożnie. Istotne jest również wsparcie opiekunów.

- W nieletnimi jest tak, że jeżeli trafiają na izbę wytrzeźwień, to mamy bardzo często problem z odbiorem nieletniego, ponieważ rodzice wchodzą z takiego założenia, że w ramach dodatkowej kary nie chcą dziecka odebrać. Oczywiście uruchamiamy całą procedurę i powiadomienie sądu - mówi Brzeźniak-Misiuro.

Rośnie dostępność ekonomiczna alkoholu. Według (WHO) Światowej Organizacji Zdrowia jest ona jednym z czynników mogących wpływać na wcześniejsze spożycie przez nieletnich.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Adriana Brzeźniak-Misiuro dyrektorka Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień informuje o niepokojącym trendzie u młodych ludzi, mieszania alkoholu z dopalaczami i lekami psychotropowymi.
Szefowa izby wytrzeźwień mówi, że z pacjentem nieletnim należy postępować szczególnie ostrożnie. Istotne jest również wsparcie opiekunów.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 9025 razy)
  2. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6187 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 6066 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 4006 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3349 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mieszkańcy Będargowa nie chcą strefy przemysłowej obok swoich domów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Adamczak
Pionierska operacja u 5-latka w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wozy, łodzie i mikrobusy... Nowy sprzęt dla strażaków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Julia Szałabawka i Stanisław Kaup

Najnowsze podcasty