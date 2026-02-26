Młodzież łączy alkohol ze środkami psychoaktywnymi

Niebezpieczne eksperymenty wśród Młodzieży. Łączą alkohol z dopalaczami i lekami psychotropowymi.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

Z najnowszego badania agencji BrainLAB wynika, że aż 78% nastolatków w wielku 15-16 lat regularnie sięga po piwo.Adriana Brzeźniak-Misiuro dyrektorka Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień informuje o niepokojącym trendzie u młodych ludzi, mieszania alkoholu z dopalaczami i lekami psychotropowymi.- Młodzi ludzie eksperymentują w taki sposób, że robią często dopalacze w zaciszu domowym ze środków, które po prostu mamy w domu. Potem ten alkohol jeszcze bardziej oddziałuje. No i dokonują różnych takich rzeczy, których nie powinni robić. Są do tego nieobliczalni. Z takimi pacjentami mamy bardzo duży problem, ponieważ ta agresja, która u tych osób jest naprawdę bardzo duża - tłumaczy Brzeźniak-Misiuro.Szefowa izby wytrzeźwień mówi, że z pacjentem nieletnim należy postępować szczególnie ostrożnie. Istotne jest również wsparcie opiekunów.- W nieletnimi jest tak, że jeżeli trafiają na izbę wytrzeźwień, to mamy bardzo często problem z odbiorem nieletniego, ponieważ rodzice wchodzą z takiego założenia, że w ramach dodatkowej kary nie chcą dziecka odebrać. Oczywiście uruchamiamy całą procedurę i powiadomienie sądu - mówi Brzeźniak-Misiuro.Rośnie dostępność ekonomiczna alkoholu. Według (WHO) Światowej Organizacji Zdrowia jest ona jednym z czynników mogących wpływać na wcześniejsze spożycie przez nieletnich.