"Byli najbardziej zajadle niszczeni". Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych [ZDJĘCIA]

Po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. W piątek zapoczątkowano w Szczecinie oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

- Żołnierze Wyklęci, czyli żołnierze podziemia antykomunistycznego byli najbardziej zajadle niszczeni, mordowani, ale również komunistyczny reżim robił wszystko, żeby o nich nie pamiętać - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.





W uroczystościach brała ucział także wnuczka Bronisława Zientala. - Został aresztowany w 1949 roku w Szczecinie, był tutaj w areszcie osadzony i w 1951 roku 30 stycznia został wykonany na nim wyrok śmierci. Pisał prośbę o ułaskawienie, te prośby nie zostały wysłuchane - mówi Ilona Ligocka.





Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski