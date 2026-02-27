Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mieszkańcy dostrzegli klucze na niebie [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Żurawie przylatują do naszego regionu. Po srogiej zimie ptaki wracają z południowej i zachodniej Europy do Polski.
Żurawie są symbolem szczęścia, ale i jednym z pierwszych zwiastunów wiosny. Mieszkańcy regionu dostrzegli już ich donośne odgłosy i klucze na niebie. Ptaki można spotkać najczęściej w okolicach łąk i lasów.

- Widziałam dzisiaj w Stargardzie, bo ja nie jestem stąd. Piękne to było, naprawdę takie duże, klucze tak naprawdę robiły i fajnie, że już taka pogoda się robi, jest tak słonecznie, że ptaszki do nas wracają. - Widziałem dwie sztuki gdzieś tam, tak że już mówię, że to zwiastun wiosny. - A jeszcze nie, nie widziałam - mówią mieszkańcy.

- Żurawie przylatują do nas bardzo wcześnie, a do tego jeszcze bardzo głośno to obwieszczają. Ptaki, które migrują na duże odległości, bardzo często latają w kluczach, bo klucz pozwala na zaoszczędzenie energii. Ten pierwszy bierze na siebie największy opór powietrza, temu po skosie już jest łatwiej i tak kolejne. I one się zmieniają tak, jak kolarze na wyścigu - mówi Dariusz Wysocki, jestem ekologiem behawioralnym, zajmuję się ptakami.

Żuraw jest gatunkiem chronionym szczególnej troski, co oznacza, że jest narażony na wyginięcie i wymaga ścisłej ochrony.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
