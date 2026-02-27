Jeden z najnowocześniejszych robotów na świecie w szczecińskim szpitalu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowocześniejszy na świecie system chirurgii robotycznej w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach.

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie dołączył do elitarnego grona ośrodków medycznych na świecie, które dysponują najnowszą generacją systemu chirurgii robotycznej Da Vinci 5 - tłumaczy Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki. - Robot został już zainstalowany w zintegrowanym blokom operacyjnym szpitala na Pomorzanach. Z jego wykorzystaniem przeprowadzono pierwsze zabiegi operacyjne. To drugi system robotyczny w naszym szpitalu, jednak nowa generacja przynosi wyraźny przełom technologiczny.





To jedyne takie urządzenie na Pomorzu Zachodnim i piąte w Polsce. Na całym świecie funkcjonuje obecnie ponad 360 systemów tej generacji.



