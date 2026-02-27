Żubr na lodzie, strażacy na pomoc [ZDJĘCIA]

fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie/ Facebook fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie/ Facebook fot. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie/ Facebook

Samica żubra na lodzie. Strażacy z Wałcza otrzymali rano nietypowe zgłoszenie.

Na jeziorze Bytyń, około 130 metrów od brzegu leżał żywy żubr - przekazał asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.



- Na miejsce natychmiast zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej wraz z łodzią ratowniczą. Żup jest żywy, a jego stan jest monitorowany przez obecnych na miejscu specjalistów - dodał asp. Schacht.



Strażacy, we współpracy ze służbami weterynaryjnymi i Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ściągnęli żubra bezpiecznie na brzeg, przy użyciu liny.



Autorka edycji: Joanna Chajdas