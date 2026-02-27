Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Jeden z kołobrzeskich symboli i propozycja radnej [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Mewa, czyli jeden z symboli nadmorskich miejscowości. Dla jednych atrakcja, ale dla innych źródło codziennych problemów, które władzom miasta zgłosiła kołobrzeska radna. Proponuje ona wprowadzenie zakazu dokarmiania ptaków w przestrzeni publicznej.
Wprowadzenia zakazu chce jedna z kołobrzeskich radnych. Izabela Zielińska wskazuje, że niekontrolowane dokarmianie mew szkodzi, zarówno samym ptakom, jak i porządkowi w przestrzeni miejskiej.

- Społecznicy chcą dobrze i chcą dokarmiać dzikie mewy. Niestety dokarmiają je, zazwyczaj tak jest, resztkami jedzenia z obiadu, z kolacji czy ze śniadania - podkreśla Zielińska.

Stąd wniosek radnej o zmiany w regulaminie korzystania z terenów zieleni miejskiej i wprowadzenie zakazu dokarmiania mew. Turyści spacerujący nad morzem ze zrozumieniem podchodzą do tej propozycji.

- Nie dokarmiamy, bo wiemy, że nie jest to z pożytkiem dla ptaka. - Ja bym zakazywał jednak dokarmiania tych myw. One sobie muszą same radzić. - Trzeba dokarmiać z głową, wiadomo, nie chlebem jakimś - mówią turyści.

Wniosek radnej będzie teraz analizowany przez urzędników.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6384 razy)
  2. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 4063 razy)
  3. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3398 razy)
  4. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3378 razy)
  5. Zalane posesje i ulice. Strażacy w regionie wypompowują wodę
    (od 22 lutego oglądane 2979 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Turniej w Szczecinie. "Uczy logicznego myślenia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz... Pieniędzy! - Debata Radia Szczecin
Mirosław Skórka
Mieszkańcy Będargowa nie chcą strefy przemysłowej obok swoich domów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Adamczak
Pionierska operacja u 5-latka w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty