Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Regionalne Centrum Kryzysowe z nową siedzibą w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nowe gabinety, pomoce dydaktyczne i sala do prowadzenia spotkań i grup wsparcia. Regionalne Centrum Kryzysowe na lewobrzeżu Szczecina doczekało się nowej siedziby.
To miejsce, w którym uzyskać można wsparcie - nie tylko psychologiczne - w różnych nagłych i kryzysowych sytuacjach. Jak mówi Edyta Sielicka, koordynator centrum - najczęściej podopieczni proszą o pomoc w sytuacjach rodzinnych.

- Te trudności rodzinne dotyczą sytuacji rozwodowych i konfliktowych. Ostatnio mieliśmy sytuację, kiedy mieliśmy cztery pokolenia u nas, kobiet, od prababci, babci, ale też są to takie sytuacje z śmiercią kogoś z członków rodzinnych, z jakąś chorobą, która się pojawia nagle - mówi Sielicka.

- Druga placówka działa na prawobrzeżu miasta przy ulicy Struga i jest otwarta dla wszystkich mieszkańców regionu - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej. - Wsparcie kierowane jest do wszystkich osób. Nie ma tutaj znaczenia wiek, status materialny, nawet miejsce zamieszkania, bo mogą być to osoby też spoza naszego miasta. Całkowicie darmowe, niezależnie od dochodu. Każdy, kto chce skorzystać z tej pomocy, może ją tutaj uzyskać bezpłatnie.

Centrum działa od teraz przy ulicy Słowackiego 12 i jest otwarte od godziny 8 do 20.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak mówi Edyta Sielicka, koordynator centrum - najczęściej podopieczni proszą o pomoc w sytuacjach rodzinnych.
- Druga placówka działa na prawobrzeżu miasta przy ulicy Struga i jest otwarta dla wszystkich mieszkańców regionu - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:29

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6384 razy)
  2. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 4063 razy)
  3. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3398 razy)
  4. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3378 razy)
  5. Zalane posesje i ulice. Strażacy w regionie wypompowują wodę
    (od 22 lutego oglądane 2979 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Turniej w Szczecinie. "Uczy logicznego myślenia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz... Pieniędzy! - Debata Radia Szczecin
Mirosław Skórka
Mieszkańcy Będargowa nie chcą strefy przemysłowej obok swoich domów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Adamczak
Pionierska operacja u 5-latka w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty