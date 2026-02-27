Regionalne Centrum Kryzysowe z nową siedzibą w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowe gabinety, pomoce dydaktyczne i sala do prowadzenia spotkań i grup wsparcia. Regionalne Centrum Kryzysowe na lewobrzeżu Szczecina doczekało się nowej siedziby.

To miejsce, w którym uzyskać można wsparcie - nie tylko psychologiczne - w różnych nagłych i kryzysowych sytuacjach. Jak mówi Edyta Sielicka, koordynator centrum - najczęściej podopieczni proszą o pomoc w sytuacjach rodzinnych.



- Te trudności rodzinne dotyczą sytuacji rozwodowych i konfliktowych. Ostatnio mieliśmy sytuację, kiedy mieliśmy cztery pokolenia u nas, kobiet, od prababci, babci, ale też są to takie sytuacje z śmiercią kogoś z członków rodzinnych, z jakąś chorobą, która się pojawia nagle - mówi Sielicka.



- Druga placówka działa na prawobrzeżu miasta przy ulicy Struga i jest otwarta dla wszystkich mieszkańców regionu - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej. - Wsparcie kierowane jest do wszystkich osób. Nie ma tutaj znaczenia wiek, status materialny, nawet miejsce zamieszkania, bo mogą być to osoby też spoza naszego miasta. Całkowicie darmowe, niezależnie od dochodu. Każdy, kto chce skorzystać z tej pomocy, może ją tutaj uzyskać bezpłatnie.



Centrum działa od teraz przy ulicy Słowackiego 12 i jest otwarte od godziny 8 do 20.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski