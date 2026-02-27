Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Pies odnalazł zaginionego

Region Anna Pałamar

Fot. KPP w Myśliborzu
Fot. KPP w Myśliborzu
Policyjny pies odnalazł zaginionego mężczyznę. Policjanci z Myśliborza otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 33-latka.
Mężczyzna wyszedł z mieszkania ubrany nieadekwatnie do pogody i nie kontaktował się z rodziną. Do poszukiwań zaangażowano patrolowo-tropiącego psa Trogana, który szybko podjął trop i skierował się polną drogą w stronę miejscowości Lipiany. Po kilku kilometrach udało mu się odnaleźć mężczyznę. 33-latek był zmarznięty, ale nie wymagał pomocy medycznej i szybko wrócił do rodziny.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

