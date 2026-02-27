Porodówki w Szczecinie? "Nie widzę zagrożenia zamknięciem"

Dr Michał Bulsa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na razie nie ma w planach zamykania porodówek w województwie zachodniopomorskim - stwierdził dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

- W Szczecinie mamy wysoki odsetek porodów, więc nie widzę tu zagrożenia. Z czasem zagrożone mogą być oddziały w mniejszych miejscowościach - dodał dr Bulsa. - Natomiast poza Szczecinem im dalej, oczywiście demografia również robi swoje i jeżeli mamy przykładowo kilka kobiet rodzących w roku w danym powiecie, trzeba się naprawdę zastanowić, czy utrzymywanie tam bloku porodowego ma sens.



Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w 2025 roku w Polsce zamknięto 27 oddziałów położniczych. To niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski