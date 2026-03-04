Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Przedmaturalny stres. Jak go wykorzystać?

Region Julia Nowicka

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Przedmaturalny stres nie musi być zły - przekonuje psycholog. Za dwa miesiące maturzyści zmierzą się z egzaminem dojrzałości.
Uczniowie szczecińskiego Liceum nr 1 starają się podejść do ostatnich powtórek z chłodną głową.

- Ja bym powiedziała, że się czuję pewnie. Myślę, że jestem dobrze przygotowana, więc jakoś nie naciskam na siebie, jeśli chodzi o naukę. - Raczej będzie ok. - Stres lekki, wiadomo, musi być, ale myślę, że trzeba być w dobrej myśli i po prostu dać siebie wszystko - mówili.

- Optymalny poziom stresu jest potrzebny do tego, żebyśmy zadanie wykonali na przyzwoitym, zadowalającym nas poziomie i byśmy mieli motywację do jego wykonania. Natomiast jeżeli stres nas przerasta, niestety, wtedy możemy na zadaniu polec - tłumaczyła Wioleta Lekszycka, psycholog z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.

Na stres może pomóc nabieranie i wstrzymywanie oddechu bądź techniki wizualizacyjne.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]

