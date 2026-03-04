Zagrożenie kleszczem łąkowym. "Nie ma co liczyć na taryfę ulgową"

Fot. pixabay.com / Catkin (CC0 domena publiczna)

Kilka cieplejszych dni poskutkowało wysypem kleszczy. Szczecinianie spotykają je w parkach, na grzbietach swoich czworonogów, a nawet w domach.

Teraz szczególnie niebezpieczny może być kleszcz łąkowy.



- On zwykle wcześniej się wybudza niż kleszcz pospolity. Może występować na otwartych przestrzeniach, w miejscach niekojarzonych raczej z obecnością kleszczy - wyjaśnia prof. Beata Wodecka z Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.



Jak dodaje prof. Wodecka mimo dość srogiej zimy na Pomorzu Zachodnim kleszczy nie będzie w tym roku mniej.



- Kleszcze mają swoje mechanizmy pozwalające im przeżyć nawet dosyć ostre zimy. Być może trochę później pojawią się kleszcze pospolite, ale nie ma co liczyć na taryfę ulgową - dodała.



Najgroźniejszą chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza, która po wyleczeniu nie daje trwałej odporności.



Edycja tekstu: Jacek Rujna