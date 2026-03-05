Strażacy poszukiwani do pracy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kamień Pomorski szuka strażaków. Komenda Powiatowa ogłosiła nabór. Są trzy wolne miejsca.

Nowi funkcjonariusze będą pełnić służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Kamieniu Pomorskim oraz na posterunku w Międzyzdrojach. Kandydaci mają czas na złożenie dokumentów do 18 marca. Chętni przejdą test sprawności fizycznej oraz sprawdzian lęku wysokości.



Dodatkowym warunkiem jest prawo jazdy kategorii C. Dokumenty należy składać w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł