Będą bezpłatne badania w kierunku Jaskry

Bezpłatne badania wzroku w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach. - 10 marca z okazji Światowego Tygodnia Jaskry mieszkańcy Szczecina będą mogli skorzystać z badań przesiewowych w kierunku tej choroby - mówi Mateusz Iżakowski, rzecznik placówki.

- Z badań mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatniego roku nie były u okulisty i nie mają rozpoznanej jaskry. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona - mówi Iżakowski.Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn nieodwracalnej utraty wzroku na świecie. Choroba przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo, dlatego często nazywana jest „cichym złodziejem wzroku”.Numery telefonów do rejestracji: 91 466 12 78, 91 466 12 98, 91 483 86 18.Edycja tekstu: Kamila Kozioł