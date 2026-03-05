Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe

Przygraniczne stacje paliw niedaleko Szczecina przeżywają prawdziwe oblężenie. Od rana do dystrybutorów podjeżdżają setki aut.

Ręce zacierają za to lokalni dystrybutorzy paliw płynnych. Różnica na litrze pomiędzy cenami w Polsce i w Niemczech wynosi obecnie dwa złote.





*według kursu 1 euro = 4,27 zł

Edycja tekstu: Michał Król

W Lubieszynie, gdzie jest kilka stacji konkurujących ze sobą koncernów, tankowanie trwa bez przerwy.- Nie znam jeszcze ceny, ale zakładam, że jest tu o wiele taniej niż w domu. U nas litr kosztował około 2,09 euro [ok. 8,92 zł* - dop. red], a muszę zatankować. Chcę też rozejrzeć się po sklepach i zrobić zakupy - powiedział obywatel Niemiec mieszkających niedaleko Uckermark.Są jednak miejsca, gdzie jest jeszcze drożej.- 2,19 euro [ok. 9,35 zł - dop. red], od wczoraj. - Jestem z Prenzlau. U nas 95 kosztuje 2,10 euro [ok. 8,96 zł - dop. red]. To są żarty, 2,10, tak. - 2,05 euro [ok. 8,75 zł - dop. red]. To jest zdzierstwo. Jestem na emeryturze. Już nie potrzebuję tyle paliwa. Tankuję raz w miesiącu i to mi wystarcza - mówią obywatele Niemiec tankujący w Polsce.