Amfetaminę miał we krwi i w kieszeni. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia [ZDJĘCIA]

Jechał po amfetaminie, teraz odpowie przed sądem.

Edycja tekstu: Michał Król

Policjanci ze sławieńskiej drogówki zatrzymali 38-latka na terenie miejscowości Kwasowo. Ich czujność wzbudziło dziwne zachowanie mężczyzny. Badanie narkotestem wykazało, że był pod wpływem amfetaminy. W samochodzie znaleziono również ponad 6 gramów tej substancji.Za jazdę pod wpływem środków odurzających grozi do 3 lat więzienia, grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.