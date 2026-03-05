Srebrne wyróżnienie dla szczecińskiego schroniska młodzieżowego

Schronisko młodzieżowe działające przy Centrum Żeglarskim otrzymało wyróżnienie.

Edycja tekstu: Michał Król

Placówka zdobyła srebrną odznakę w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, które w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia.Celem konkursu było wyróżnienie tych schronisk, które w szczególny sposób działają na rzecz rozwoju turystyki dzieci i młodzieży.