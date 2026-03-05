Rowerowa wycieczka do lasu. Policjanci przybyli z pomocą

Szczęśliwy finał poszukiwań nastolatków zagubionych w lesie. Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Goleniowa chłopców (11 i 12 lat) udało się odnaleźć w ciągu pół godziny.
Obaj wybrali się na wycieczkę rowerową. Po zmroku przestraszyli się i stracili orientację w terenie.
Jeden z nich powiadomił o sytuacji swoja mamę, a ta natychmiast zadzwoniła na numer 112. Na miejsce skierowany został patrol policji. Mundurowi pozostawali w kontakcie telefonicznym z chłopcami i włączyli w radiowozie sygnały świetlne. Dzięki temu mogli szybko zawęzić obszar poszukiwań.
Nastolatków udało się odnaleźć; cali i zdrowi wrócili do domów.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
