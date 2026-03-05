Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Stracił prawo jazdy za rażące przekroczenie prędkości - policjanci z Wałcza zatrzymali kierowcę Hondy, który przekroczył dozwoloną prędkość na terenie niezabudowanym o ponad 60 km/h.
34-latek stracił prawo jazdy, otrzymał 1,5 tysiąca złotych mandatu i 13 punktów karnych.

Policjanci podkreślają, że zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami ruchu drogowego nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców, którzy mają "ciężką nogę".

