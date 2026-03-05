Dziura w al. Powstańców Wielkopolskich. Będą odwierty

Nadal nie jest znana przyczyna zapadnięcia się jezdni w al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.

Chodzi o okolice powstającego Ornamentu na nitce w kierunku pl. Szyrockiego. Po środowej wizytacji - w trybie pilnym - zlecone mają zostać badania poziomu zagęszczenia podbudowy.





Odwierty obejmą okolice nowego przystanku tramwajowego znajdującego się na placu Szyrockiego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Tym samym przejazd, od Pomorzan w kierunku centrum Szczecina, przez kilka najbliższych dni nadal możliwy będzie tylko ulicą Milczańską lub ulicą Starkiewicza. Termin naprawy zapadniętej alei Powstańców Wielkopolskich nie jest znany.