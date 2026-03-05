Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Podróż Nieśpiesznym w lata 80-te

Region Anna Pałamar

źródło: https://x.com/PKPIntercityPDP
Podróż do lat 80. na pokładzie PKP Intercity - przewoźnik z okazji obchodów 25-lecia istnienia uruchamia pociąg "Nieśpieszny".
W trasę wyruszą lokomotywy w historycznych barwach i klasyczne wagony z oryginalnym wyposażeniem sprzed 40 lat.

- W rozkładzie jazdy pojawi się ponad 40 połączeń Nieśpiesznego, pod nazwami takimi jak Sawa, Góral, Krzyżak czy Krasnal. Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony pierwszej i drugiej klasy oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie - zapowiada Justyna Moskalewicz-Aderek z PKP Intercity.

Pierwszy przejazd zaplanowano na 17 kwietnia. Sprzedaż biletów ruszy w drugiej połowie marca.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
marzec 2026
