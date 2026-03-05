Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczecin. Pieniądze z KPO na zakup tramwajów

Region Julia Nowicka

źródło: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Szczecin otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie na zakup tramwajów z KPO. To jednak nie oznacza natychmiastowego przelewu.
Żeby miasto otrzymało prawie 82 miliony złotych musi spełnić jeszcze kilka kryteriów.

- Tramwaje Szczecińskie muszą złożyć nowy wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Po jego rozpatrzeniu - oczywiście, zakładamy, pozytywnym - zostanie podpisana umowa do finansowania i dopiero wtedy popłyną pieniądze. Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy - zaznacza rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim.

Pozyskane środki pozwolą na sfinansowanie ośmiu tramwajów Gamma zakupionych wcześniej przez miasto.

- To nie jest tak, że pojawi się w budżecie miasta wolna gotówka. Te pieniądze po prostu zmniejszą kredyty na zakup inwestycyjny, który Szczecin planował dotychczas - dodaje rzecznik.

W pierwszej edycji konkursu Szczecinowi zabrakło 1 punktu do otrzymania dofinansowania. Miasto złożyło odwołanie, które zostało pomyślnie rozpatrzone.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
