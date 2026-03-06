Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Biegał po ulicy z nożami, po czym uciekł skradzionym rowerem

Region Przemysław Polanin

źródło: kolobrzeg.policja.gov.pl
źródło: kolobrzeg.policja.gov.pl
Miał biegać po ulicy z nożami kuchennymi. Wpadł po kradzieży roweru, a okazało się, że już dawno powinien przebywać za kratami. 38-latka zatrzymała policja z Kołobrzegu.
Policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że w okolicach osiedla Rzemieślniczego porusza się mężczyzna trzymający w rękach noże. Policjanci pojawili się na miejscu, ale sprawca zdołał się już oddalić.

Okazało się, że ukradł rower przed pobliską galerią handlową i uciekł. Policjanci wpadli na jego trop i zatrzymali 38-latka. Nie znaleziono przy nim noży. Miał natomiast skradziony jednoślad. Okazało się również, że był poszukiwany za wcześniejsze kradzieże. Trafił więc do zakładu karnego, a rower wrócił do właściciela.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7668 razy)
  2. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od wczoraj oglądane 5592 razy)
  3. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5243 razy)
  4. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od wczoraj oglądane 4638 razy)
  5. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3478 razy)

radioszczecin.tv

Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami
Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duża liczba nietoperzy hibernowała tej zimy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty