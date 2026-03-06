Biegał po ulicy z nożami, po czym uciekł skradzionym rowerem

Miał biegać po ulicy z nożami kuchennymi. Wpadł po kradzieży roweru, a okazało się, że już dawno powinien przebywać za kratami. 38-latka zatrzymała policja z Kołobrzegu.

Policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, że w okolicach osiedla Rzemieślniczego porusza się mężczyzna trzymający w rękach noże. Policjanci pojawili się na miejscu, ale sprawca zdołał się już oddalić.



Okazało się, że ukradł rower przed pobliską galerią handlową i uciekł. Policjanci wpadli na jego trop i zatrzymali 38-latka. Nie znaleziono przy nim noży. Miał natomiast skradziony jednoślad. Okazało się również, że był poszukiwany za wcześniejsze kradzieże. Trafił więc do zakładu karnego, a rower wrócił do właściciela.



Autorka edycji: Joanna Chajdas



