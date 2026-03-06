Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Badania profilaktyczne zamiast kwiatka. To pomysł lekarzy na Dzień Kobiet [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Badania krwi, USG, mammografia albo cytologia - na Dzień Kobiet zamiast kwiatów czy czekoladek postawmy na "profilaktyczny prezent" - zachęcają lekarze.
Są badania, które powinnyśmy wykonywać regularnie - przekonuje dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

- Bez względu na wiek warto raz na rok czy dwa lata zrobić sobie morfologię, badanie ogólne moczu, poziom kreatyniny i glukozy, próby wątrobowe. Kobiety muszą chodzić co rok, co dwa, w zależności od tego, jak zaleci ginekolog, wizyty ginekologiczne - mówi Wiśniewska.

O tym, że warto się badać, wiedzą także Szczecinianki. Przekonują, że inwestycja w zdrowie to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić.

- Przed chwilą odebrałam badania profilaktyczne. Wyniki bardzo dobre. - Prewencyjne usunięcie znamion. - My się badamy co najmniej co pół roku. Mamy takie swoje problemy małe i badamy się profilaktycznie, żeby nas nie zaskoczyło później w gorszym stanie. - Profilaktycznie co roku badam sobie tak krew. Taka podstawa, morfologia, tarczyca, cytologia, USG piersi. Uważam, że to są jedne z najważniejszych badań. I teraz tak po kilku latach stwierdziłam, że zrobię gastroskopię, żeby sprawdzić co tam się dzieje w trzewiach. - Chodzę do stomatologa, do ginekologa, robię badania analityczne, poziom cukru. - Zależy mi na moim zdrowiu. Dla mnie i dla bliskich, żeby jak najdłużej żyć - mówią Szczecinianki.

Możliwość, by zadbać o zdrowie i zrobić sobie mały "przegląd" pojawi się w sobotę w Centrum Handlowym Galaxy. Stanie tam stoisko profilaktyczne, zorganizowane przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych PUM i Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Od godz. 10 do 16 będzie można zmierzyć ciśnienie czy sprawdzić poziom glukozy we krwi.

Edycja tekstu: Michał Król
Są badania, które powinnyśmy wykonywać regularnie - przekonuje dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.
O tym, że warto się badać, wiedzą także Szczecinianki. Przekonują, że inwestycja w zdrowie to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7704 razy)
  2. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od wczoraj oglądane 5729 razy)
  3. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5257 razy)
  4. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od wczoraj oglądane 4665 razy)
  5. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3507 razy)

radioszczecin.tv

Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami
Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty