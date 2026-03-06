Badania profilaktyczne zamiast kwiatka. To pomysł lekarzy na Dzień Kobiet [ZDJĘCIA]

Badania krwi, USG, mammografia albo cytologia - na Dzień Kobiet zamiast kwiatów czy czekoladek postawmy na "profilaktyczny prezent" - zachęcają lekarze.

Są badania, które powinnyśmy wykonywać regularnie - przekonuje dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.- Bez względu na wiek warto raz na rok czy dwa lata zrobić sobie morfologię, badanie ogólne moczu, poziom kreatyniny i glukozy, próby wątrobowe. Kobiety muszą chodzić co rok, co dwa, w zależności od tego, jak zaleci ginekolog, wizyty ginekologiczne - mówi Wiśniewska.O tym, że warto się badać, wiedzą także Szczecinianki. Przekonują, że inwestycja w zdrowie to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić.- Przed chwilą odebrałam badania profilaktyczne. Wyniki bardzo dobre. - Prewencyjne usunięcie znamion. - My się badamy co najmniej co pół roku. Mamy takie swoje problemy małe i badamy się profilaktycznie, żeby nas nie zaskoczyło później w gorszym stanie. - Profilaktycznie co roku badam sobie tak krew. Taka podstawa, morfologia, tarczyca, cytologia, USG piersi. Uważam, że to są jedne z najważniejszych badań. I teraz tak po kilku latach stwierdziłam, że zrobię gastroskopię, żeby sprawdzić co tam się dzieje w trzewiach. - Chodzę do stomatologa, do ginekologa, robię badania analityczne, poziom cukru. - Zależy mi na moim zdrowiu. Dla mnie i dla bliskich, żeby jak najdłużej żyć - mówią Szczecinianki.Możliwość, by zadbać o zdrowie i zrobić sobie mały "przegląd" pojawi się w sobotę w Centrum Handlowym Galaxy. Stanie tam stoisko profilaktyczne, zorganizowane przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych PUM i Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Od godz. 10 do 16 będzie można zmierzyć ciśnienie czy sprawdzić poziom glukozy we krwi.