Pieniądze z województwa dla policji. Będą szkolenia dla mieszkańców regionu

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
124 tysiące złotych dla zachodniopomorskiej policji.
Fundusze pozwolą na zrealizowanie pięciu działań profilaktycznych i szkoleniowych skierowanych do różnych grup mieszkańców regionu - przekazał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

- Ważne jest również, żeby policja po pierwsze była dobrze postrzegana, żeby policja była postrzegana przez mieszkańców jako służba, która niesie pomoc, a nie która budzi jakikolwiek strach, ryzyko czy zagrożenie - mówi Geblewicz.

Samorząd województwa od lat jest konsekwentny we wspieraniu zachodniopomorskiej policji - podkreślił nadinsp. Szymon Sędzik, komendant wojewódzki policji w Szczecinie.

- Wszystkie te środki będą przeznaczone na szeroko rozumianą profilaktykę i kampanię edukacyjno-informacyjną. Mamy programy, które tyczą zarówno najmłodszych, jak i najstarszych - mówi Sędzik.

Najważniejsze działania zaplanowane na ten rok to: „Akademia Malucha”, „Roztropny Senior” i kampania „Zdemaskuj Strach”, która ma nauczyć mieszkańców udzielania pierwszej pomocy.

Z przekazanych środków przeprowadzona zostanie także kampania „Cyberbezpieczni – Cybermocni” i szkolenia funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król
