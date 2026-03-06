83-latka wpadła w sidła internetowych oszustów

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

Chciała zainwestować pieniądze przez internet i padła ofiarą oszustów. Kołobrzeżanka straciła fortunę.

83-latka natrafiła w sieci na reklamę dotyczącą możliwości zainwestowania pieniędzy. Po wejściu w link skontaktował się z nią mężczyzna, podający się za doradcę finansowego i przekonał kobietę do udziału w rzekomo korzystnej inwestycji.



Nakłonił do cyklicznych przelewów pieniędzy, które kobieta wykonywała od listopada ubiegłego roku do marca. Sprawca włamał się również na jej konto i samodzielnie dokonywał przelewów. Dopiero wówczas 83-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Straciła łącznie 149 tysięcy złotych.



Sprawę prowadzi kołobrzeska policja, która apeluje o ostrożność w przypadku internetowych ofert inwestycyjnych.



