Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

83-latka wpadła w sidła internetowych oszustów

Region Przemysław Polanin

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)
Chciała zainwestować pieniądze przez internet i padła ofiarą oszustów. Kołobrzeżanka straciła fortunę.
83-latka natrafiła w sieci na reklamę dotyczącą możliwości zainwestowania pieniędzy. Po wejściu w link skontaktował się z nią mężczyzna, podający się za doradcę finansowego i przekonał kobietę do udziału w rzekomo korzystnej inwestycji.

Nakłonił do cyklicznych przelewów pieniędzy, które kobieta wykonywała od listopada ubiegłego roku do marca. Sprawca włamał się również na jej konto i samodzielnie dokonywał przelewów. Dopiero wówczas 83-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Straciła łącznie 149 tysięcy złotych.

Sprawę prowadzi kołobrzeska policja, która apeluje o ostrożność w przypadku internetowych ofert inwestycyjnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7669 razy)
  2. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od wczoraj oglądane 5603 razy)
  3. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5244 razy)
  4. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od wczoraj oglądane 4638 razy)
  5. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3482 razy)

radioszczecin.tv

Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami
Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duża liczba nietoperzy hibernowała tej zimy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty