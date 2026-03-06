Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Dzięki" opóźnieniu termomodernizacji, basen w Kołobrzegu przejdzie remont [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Miejska pływalnia w Kołobrzegu do remontu. To kolejny etap prac prowadzonych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Od ponad roku cały kompleks Milenium przechodzi termomodernizację. Inwestycja przeciągnęła się jednak z powodu konieczności wykonania dodatkowego wzmocnienia dachu. Skoro pływalnia pozostaje nieczynna, miasto uznało, że w tym czasie można wykonać także remont wnętrza basenu.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że to największe prace od czasu otwarcia obiektu.

- Od 2005 roku, czyli od momentu, kiedy ten basen był oddany do użytku, nie było prowadzonych tak gruntownych zmian i remontów, jak teraz przewidujemy - mówi Mieczkowska.

Dyrektor MOSiR-u Jacek Banasiak mówi, że basen nie mógł dłużej czekać na remont.

- Technologia została już mocno zużyta, szczególnie te materiały wykończeniowe. Mówimy tutaj o folii basenowej, posadzkach, ale też wiele elementów użytkowych - mówi Banasiak.

Całość powinna być gotowa do 10 lipca. Za ten etap miasto zapłaci 4,5 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

