"Dzięki" opóźnieniu termomodernizacji, basen w Kołobrzegu przejdzie remont [ZDJĘCIA]

Miejska pływalnia w Kołobrzegu do remontu. To kolejny etap prac prowadzonych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Edycja tekstu: Michał Król

Od ponad roku cały kompleks Milenium przechodzi termomodernizację. Inwestycja przeciągnęła się jednak z powodu konieczności wykonania dodatkowego wzmocnienia dachu. Skoro pływalnia pozostaje nieczynna, miasto uznało, że w tym czasie można wykonać także remont wnętrza basenu.Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że to największe prace od czasu otwarcia obiektu.- Od 2005 roku, czyli od momentu, kiedy ten basen był oddany do użytku, nie było prowadzonych tak gruntownych zmian i remontów, jak teraz przewidujemy - mówi Mieczkowska.Dyrektor MOSiR-u Jacek Banasiak mówi, że basen nie mógł dłużej czekać na remont.- Technologia została już mocno zużyta, szczególnie te materiały wykończeniowe. Mówimy tutaj o folii basenowej, posadzkach, ale też wiele elementów użytkowych - mówi Banasiak.Całość powinna być gotowa do 10 lipca. Za ten etap miasto zapłaci 4,5 mln zł.