Kolejne pomysły miejskich planistów na wysoką zabudowę w centrum Szczecina

Region Adam Wosik

Fot. Piotr Sawiński [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzy nowe osie kompozycyjne Szczecina zaproponowali miejscy planiści na posiedzeniu Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.
Najważniejsza z nich ma przebiegać przez ścisłe centrum i pozwolić na budowę do wysokości 200 metrów - zapowiedział Marek Koguciuk, architekt miasta.

- Taka moja namowa, aby tą główną oś kompozycyjną zaznaczać od dworca, czyli od rejonu Placu Zawiszy - jak niektórzy mówią, ulicy Owocowej, aż do Ronda Giedroycia - mówi Koguciuk.

Druga oś kompozycyjna, zakładająca większą zabudowę, została zaplanowana w okolicach dawnego Fortu Prusy.

- Wiele opracowań okołoplanistycznych wskazuje na to, że ulica Narutowicza również powinna być zamknięta tak zwanymi dominantami, czyli zabudowami o większej wysokości. Myśmy ją określili na 80 metrów - mówi architekt miasta.

Trzecia oś, potencjalnie większej zabudowy, ma prowadzić m.in. wzdłuż ulicy Staszica.

- Kształtuje się, czy jest podkreślana w dalszym ciągu, oś biegnąca od Ronda Giedroycia do dawnego Domu Marynarza po trasie Księżnej Salomei. Tą oś w Planie Ogólnym również podkreślamy - mówi Marek Koguciuk.

Wszystkie zaprezentowane osie kompozycyjne są elementem tworzonego Planu Ogólnego miasta. Dokument zostanie wkrótce poddany społecznym konsultacjom. Potrwają one - zgodnie z zapowiedzią - około miesiąca.

