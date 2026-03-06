Szczecin na weekend stał się stolicą studentów kierunków technicznych

W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym rozpoczął się I Zjazd Forum Uczelni Technicznych. Ponad 100 studentów z 27 uczelni z całej Polski, spotyka się, żeby wymieniać doświadczenia, uczyć się i poznawać siebie nawzajem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

To idealna okazja, żeby zobaczyć, jak funkcjonują inne uczelnie – informują Marta i Adrian z Uniwersytetu w Bielsku-Białej.- Wymieniamy się wspólnie doświadczeniami, jak i wiedzą. - Można też sobie porozmawiać z różnymi uniwersytetami i się dowiedzieć, jak to u nich działa, jak to u nich prosperuje - dodają studenci.- Organizujemy wiele rzeczy, gdzie potrzebujemy wspólników i w takich oto sytuacjach możemy się spotkać i zjednoczyć pod jednym banerem, jednym szyldem i wspólnie zrobić coś dla dobra wszystkich - mówi organizator.- Studenci spotykają się, rozmawiają o sprawach ważnych z punktu widzenia uczelni technicznych na poziomie studentów. Opracowują różne tematy, które później przekazują nam jako rektorom. Razem możemy zadziałać, aby na przykład wpłynąć na treść ustawy, która niedługo ulegnie zmianie - mówił Arkadiusz Terman, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.Forum Uczelni Technicznych w Szczecinie potrwa do niedzieli.