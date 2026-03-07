Mroźno w regionie, na trasach zimowy sprzęt

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nawet minus pięć stopni przy gruncie o poranku.

Wszystkie drogi krajowe w Zachodniopomorskiem są przejezdne, ale jak informuje generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad - na trasy wyjechał jeszcze zimowy sprzęt - obecnie to 21 solarek i 14 pługosolarek.



Dzień w regionie zapowiada się jednak dość ciepło i słonecznie. Na termometrach w szczecinie zobaczymy dziś nawet 14 stopni.



