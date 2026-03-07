Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Bezpłatne badania z okazji dnia kobiet

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / StockSnap (CC0 domena publiczna)
Najlepszym prezentem, jaki możemy sobie ofiarować z okazji Dnia Kobiet, jest zdrowie. Możliwość, by o nie zadbać i zrobić sobie "profilaktyczny prezent" pojawi się w sobotę w Centrum Handlowym Galaxy.
- Stanie tam stoisko profilaktyczne zorganizowane przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych PUM i Laboratorium Centralne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie - powiedział Mateusz Iżakowski rzecznik szpitala na szczecińskich Pomorzanach. - Będzie można na przykład wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu glukozy we krwi, a także skonsultować się z naszymi diagnostami.

Stoisko będzie dostępne od godziny 10 do 16. Badania są darmowe.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
