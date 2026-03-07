Spotkanie z autorką książki o endometriozie w Książnicy Pomorskiej

Dotkliwe bóle w podbrzuszu, na które nie pomagają żadne tabletki przeciwbólowe, ale też trudności z zajściem w ciążę mogą świadczyć o endometriozie. W południe w Książnicy Pomorskiej odbędzie się spotkanie poświęcone tej chorobie.
Choć lekarze mają coraz więcej narzędzi diagnostycznych, to o poprawną diagnozę jest bardzo trudno.
Na opisanie historii swojej choroby zdecydowała się Nikola Matejska w książce "Taka twoja uroda. Historia przed diagnozą". Teraz kontynuuje opowieść w drugim tomie "Historia po diagnozie".
- Byłam u gastroenterologów, u gastrologów, u ginekologów, u internistów. Dopiero z biegiem lat okazało się, że te wszystkie moje objawy są kumulacją jednej choroby, endometriozy, która tak naprawdę została zdiagnozowana zupełnie przez przypadek - mówi Matejska.
Szacuje się, że na endometriozie choruje 10 procent Polek. Spotkanie z Nikolą Matejską rozpocznie się o 12 w Książnicy Pomorskiej w Sali Zbigniewa Herberta.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
