Spotkanie z autorką książki o endometriozie w Książnicy Pomorskiej

Książnica Pomorska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dotkliwe bóle w podbrzuszu, na które nie pomagają żadne tabletki przeciwbólowe, ale też trudności z zajściem w ciążę mogą świadczyć o endometriozie. W południe w Książnicy Pomorskiej odbędzie się spotkanie poświęcone tej chorobie.

Choć lekarze mają coraz więcej narzędzi diagnostycznych, to o poprawną diagnozę jest bardzo trudno.



Na opisanie historii swojej choroby zdecydowała się Nikola Matejska w książce "Taka twoja uroda. Historia przed diagnozą". Teraz kontynuuje opowieść w drugim tomie "Historia po diagnozie".



- Byłam u gastroenterologów, u gastrologów, u ginekologów, u internistów. Dopiero z biegiem lat okazało się, że te wszystkie moje objawy są kumulacją jednej choroby, endometriozy, która tak naprawdę została zdiagnozowana zupełnie przez przypadek - mówi Matejska.



Szacuje się, że na endometriozie choruje 10 procent Polek. Spotkanie z Nikolą Matejską rozpocznie się o 12 w Książnicy Pomorskiej w Sali Zbigniewa Herberta.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł