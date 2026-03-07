Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Spotkanie z autorką książki o endometriozie w Książnicy Pomorskiej

Region Weronika Łyczywek

Książnica Pomorska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Książnica Pomorska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dotkliwe bóle w podbrzuszu, na które nie pomagają żadne tabletki przeciwbólowe, ale też trudności z zajściem w ciążę mogą świadczyć o endometriozie. W południe w Książnicy Pomorskiej odbędzie się spotkanie poświęcone tej chorobie.
Choć lekarze mają coraz więcej narzędzi diagnostycznych, to o poprawną diagnozę jest bardzo trudno.

Na opisanie historii swojej choroby zdecydowała się Nikola Matejska w książce "Taka twoja uroda. Historia przed diagnozą". Teraz kontynuuje opowieść w drugim tomie "Historia po diagnozie".

- Byłam u gastroenterologów, u gastrologów, u ginekologów, u internistów. Dopiero z biegiem lat okazało się, że te wszystkie moje objawy są kumulacją jednej choroby, endometriozy, która tak naprawdę została zdiagnozowana zupełnie przez przypadek - mówi Matejska.

Szacuje się, że na endometriozie choruje 10 procent Polek. Spotkanie z Nikolą Matejską rozpocznie się o 12 w Książnicy Pomorskiej w Sali Zbigniewa Herberta.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Na opisanie historii swojej choroby zdecydowała się Nikola Matejska w książce "Taka twoja uroda. Historia przed diagnozą". Teraz kontynuuje opowieść w drugim tomie "Historia po diagnozie".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7770 razy)
  2. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od przedwczoraj oglądane 5923 razy)
  3. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5289 razy)
  4. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od przedwczoraj oglądane 4760 razy)
  5. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3554 razy)

radioszczecin.tv

Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami
Ważny dla pacjentów punkt w ZCO do likwidacji, bo w szpitalu brakuje miejsca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa
Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty