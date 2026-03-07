Piknik łączący zdrowie i patriotyzm [WIDEO, ZDJĘCIA]

W szczecińskim hotelu Vulcan trwa wydarzenie "Wilcza Krew - w hołdzie Żołnierzom Wyklętym".

Na miejscu odbywa się pokaz sprzętu wojskowego, strażackiego i policyjnego. Są też warsztaty ekologiczne, samobadanie piersi, a przed budynkiem stanął krwiobus - bo głównym celem wydarzenia jest promocja krwiodawstwa.- Fajnie jest, są różne fajne atrakcje, można zwiedzić, zobaczyć jak to wszystko wygląda. - Właśnie wypełniałam ankietę, aby móc zakwalifikować się na oddanie krwi, aby pomagać innym. Jedno oddanie może pomóc nawet trzem osobom. - Oglądamy właśnie sprzęt wojskowy, widzieliśmy już wcześniej wozy: wóz strażacki, policyjny, karetkę wojskową. Zawsze te wydarzenia są bardzo fajne, dużo się dzieje, zwłaszcza dla dzieci właśnie. - Jestem dawcą krwi przy okazji. Krew jest produktem, którego nie można uzyskać sztucznie. To jest coś, co może wytworzyć tylko człowiek - mówią odwiedzający.- Jednoczymy się i w tym momencie możemy pomóc też innym, nie tylko służbom, ale również cywilom - zastępca koordynatora HDK Legion, Honorowych Dawców Krwi w Szczecinie Agnieszka Maciejska.Wydarzenie trwa do godziny 15.Edycja tekstu: Kamila Kozioł