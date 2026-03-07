Sąsiedzka integracja w Klubie Delta w Dąbiu [ZDJĘCIA]

Sąsiedzka integracja przy kawie i z kreatywnymi warsztatami. W Klubie Delta w szczecińskim Dąbiu ponownie otworzyła się kawiarnia Café Przyjaźń. Z tej okazji Miejski Ośrodek Kultury zaplanował szereg atrakcji dla mieszkańców.

- Bardzo nam się podoba i cieszymy się, że w końcu coś w Dąbiu się dzieje, takiego dostępnego tutaj dla wszystkich. - Ciekawa forma spróbowania czegoś innego, spędzenia czasu z dzieckiem. Uważam, że one są rozwijające, budujące kreatywność - mówią odwiedzający.- Chcieliśmy tak szerzej zaprosić publiczność, naszych gości, którzy nas odwiedzają na co dzień i wiem, że tęsknili za kawiarnią. Zaczynając od zajęć dla maluszków, ale też poprzez teatrzyk, rodzinne kolarze, quiz o Dąbiu, który będzie jutro - mówi Grażyna Iłowiecka z Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubu Delta.Warsztaty trwają w sobotę do godziny 15 oraz w niedzielę od 10 do 16.Edycja tekstu: Kamila Kozioł