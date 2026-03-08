Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

SDS zaprasza panie na siłownię i warsztaty z makijażu [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Najpierw wycisk na siłowni, a potem piękny makijaż. W Szczecińskim Domu Sportu na panie z okazji ich święta czekały atrakcje dla ciała i dla ducha.
- Dzień kobiet motywuje, zaczynam dopiero, więc to moje pierwsze dni. Przyszłam z mężem, który też mnie do tego motywuje, więc jest ok. - Trenujemy, bo trzeba dwa razy w tygodniu, a tak wyszło, że jest niedziela, trzeba coś robić dla siebie. - Chciałabym nauczyć się, jak być piękną - mówią uczestniczki.

- Zaprosiliśmy jako MOSRiR panie, żeby oprócz tego, że zrobią coś dla ciała, czyli żeby skorzystały z siłowni, to żeby było coś też dla ducha przygotowaliśmy darmowe warsztaty makijażowe i pielęgnacyjne - mówi Anna Sakowicz z Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.

W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt kobiet. Jeszcze do godz. 21 płeć piękna może za darmo skorzystać z siłowni znajdującej się w SDSie przy ulicy Wąskiej.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6111 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5322 razy)
  3. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4845 razy)
  4. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3701 razy)
  5. Polimery Police ruszą, gdy zostaną wyjaśnione kwestie finansowe
    (od 02 marca oglądane 2391 razy)

radioszczecin.tv

Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kobiety z okazji swojego święta stworzyły autoportrety [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego Szczecinianki życzą sobie na Dzień Kobiet? [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piknik łączący zdrowie i patriotyzm [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty