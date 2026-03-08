SDS zaprasza panie na siłownię i warsztaty z makijażu [ZDJĘCIA]

Najpierw wycisk na siłowni, a potem piękny makijaż. W Szczecińskim Domu Sportu na panie z okazji ich święta czekały atrakcje dla ciała i dla ducha.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Dzień kobiet motywuje, zaczynam dopiero, więc to moje pierwsze dni. Przyszłam z mężem, który też mnie do tego motywuje, więc jest ok. - Trenujemy, bo trzeba dwa razy w tygodniu, a tak wyszło, że jest niedziela, trzeba coś robić dla siebie. - Chciałabym nauczyć się, jak być piękną - mówią uczestniczki.- Zaprosiliśmy jako MOSRiR panie, żeby oprócz tego, że zrobią coś dla ciała, czyli żeby skorzystały z siłowni, to żeby było coś też dla ducha przygotowaliśmy darmowe warsztaty makijażowe i pielęgnacyjne - mówi Anna Sakowicz z Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji.W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt kobiet. Jeszcze do godz. 21 płeć piękna może za darmo skorzystać z siłowni znajdującej się w SDSie przy ulicy Wąskiej.