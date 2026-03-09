Szczecińscy politycy o wyborach w Koalicji Obywatelskiej

Członkowie Koalicji Obywatelskiej w niedzielę wybierali nowe struktury. Donald Tusk był jedynym kandydatem na przewodniczącego partii.
- To oznacza jedynowładztwo w tej partii - stwierdził Marek Duklanowski, radny PiS: - Wielokrotnie słyszeliśmy zarzuty o monowładzy w Prawie i Sprawiedliwości. Dokładnie ten sam model dzisiaj jest w Koalicji Obywatelskiej. Czy jest to coś złego? Niekoniecznie...
- Cieszę się, że te wybory w partii są powszechne i bezpośrednie - powiedział Andrzej Radziwinowicz, radny KO. - Nie są to kongresy, gdzie często przy tak dużych strukturach partyjnych są delegowani delegaci i te wybory są pośrednie, czyli są trochę zniekształcone. Tutaj może zagłosować każdy członek - dodał Radziwinowicz.
O wynikach w Szczecinie poinformował radny miejski Stanisław Kaup. Na przewodniczącego Regionu Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zdobył 119 głosów za i 16 głosów przeciw, a na przewodniczącego powiatu KO Szczecin Arkadiusz Marchewka zdobył 128 głosów za i 7 głosów przeciw.
Z kolei na szefa KO Donalda Tuska głos w Szczecinie oddało 130 osób, 2 były przeciw.
Frekwencja wyniosła 63 procent.
Autorka edycji: Joanna Chajdas