  Zobacz  
Szczecińscy politycy o wyborach w Koalicji Obywatelskiej

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Członkowie Koalicji Obywatelskiej w niedzielę wybierali nowe struktury. Donald Tusk był jedynym kandydatem na przewodniczącego partii.
Podobną sytuację mieliśmy w regionie, gdzie o reelekcję walczyli marszałek województwa Olgierd Geblewicz i Arkadiusz Marchewka.

- To oznacza jedynowładztwo w tej partii - stwierdził Marek Duklanowski, radny PiS: - Wielokrotnie słyszeliśmy zarzuty o monowładzy w Prawie i Sprawiedliwości. Dokładnie ten sam model dzisiaj jest w Koalicji Obywatelskiej. Czy jest to coś złego? Niekoniecznie...

- Cieszę się, że te wybory w partii są powszechne i bezpośrednie - powiedział Andrzej Radziwinowicz, radny KO. - Nie są to kongresy, gdzie często przy tak dużych strukturach partyjnych są delegowani delegaci i te wybory są pośrednie, czyli są trochę zniekształcone. Tutaj może zagłosować każdy członek - dodał Radziwinowicz.

O wynikach w Szczecinie poinformował radny miejski Stanisław Kaup. Na przewodniczącego Regionu Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zdobył 119 głosów za i 16 głosów przeciw, a na przewodniczącego powiatu KO Szczecin Arkadiusz Marchewka zdobył 128 głosów za i 7 głosów przeciw.

Z kolei na szefa KO Donalda Tuska głos w Szczecinie oddało 130 osób, 2 były przeciw.
Frekwencja wyniosła 63 procent.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
