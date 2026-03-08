Relikwie w parafiach, misjonarze przybliżają nauczanie Prymasa Tysiąclecia

Kardynał Stefan Wyszyński. źródło: www.wikipedia.org/Jarekt

Trwa pielgrzymka relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego po kościołach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński posłał 11 księży tzw. misjonarzy prymasowskich.

O roli misjonarzy mówi koordynator peregrynacji i jednocześnie jeden z misjonarzy prymasowskich salezjanin, ks. Paweł Żurawiński, kustosz Sanktuarium bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kobylance.



- Ich zadaniem jest towarzyszenie relikwią błogosławionego prymasa, zawierzanie też Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Kościoła, tych wspólnot parafialnych, posługiwanie w konfesjonale, głoszenie Słowa Bożego, przybliżanie życiorysu księdza kardynała prymasa - tłumaczy ks. Żurawiński.



Misjonarz - ks. Karol Dąbrowski z parafii św. Antoniego z Padwy w Szczecinie - wskazuje na jeden z punktów nauczania bł. kardynała Wyszyńskiego. - Rodzina ma być Bogiem silna. To właśnie w braku moralności chrześcijańskiej widział prymas wielkie zagrożenie dla rodziny i my dziś w tych naszych czasach mocno to dostrzegamy - podkreślił ks. Dąbrowski.



Pielgrzymka relikwii potrwa do czerwca przyszłego roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski