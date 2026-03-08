Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Relikwie w parafiach, misjonarze przybliżają nauczanie Prymasa Tysiąclecia

Region Piotr Kołodziejski

Kardynał Stefan Wyszyński. źródło: www.wikipedia.org/Jarekt
Trwa pielgrzymka relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego po kościołach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński posłał 11 księży tzw. misjonarzy prymasowskich.
O roli misjonarzy mówi koordynator peregrynacji i jednocześnie jeden z misjonarzy prymasowskich salezjanin, ks. Paweł Żurawiński, kustosz Sanktuarium bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kobylance.

- Ich zadaniem jest towarzyszenie relikwią błogosławionego prymasa, zawierzanie też Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Kościoła, tych wspólnot parafialnych, posługiwanie w konfesjonale, głoszenie Słowa Bożego, przybliżanie życiorysu księdza kardynała prymasa - tłumaczy ks. Żurawiński.

Misjonarz - ks. Karol Dąbrowski z parafii św. Antoniego z Padwy w Szczecinie - wskazuje na jeden z punktów nauczania bł. kardynała Wyszyńskiego. - Rodzina ma być Bogiem silna. To właśnie w braku moralności chrześcijańskiej widział prymas wielkie zagrożenie dla rodziny i my dziś w tych naszych czasach mocno to dostrzegamy - podkreślił ks. Dąbrowski.

Pielgrzymka relikwii potrwa do czerwca przyszłego roku.

Relacja Piotra Kołodziejskiego [Radio Szczecin]

