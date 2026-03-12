Bezpłatna Szkoła Rodzenia w szpitalu w Drawsku Pomorskim

Zajęcia skierowane są do kobiet w ciąży oraz ich partnerów, którzy chcą przygotować się do porodu oraz pierwszych dni opieki nad noworodkiem.
Spotkania prowadzą doświadczone położne związane ze szpitalem. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przygotować się do porodu, jak rozpoznać pierwsze oznaki rozpoczęcia akcji porodowej, jak wygląda pobyt w szpitalu, a także jak prawidłowo pielęgnować i karmić noworodka.
Udział w zajęciach jest bezpłatny – zapisy pod numerem tel.: 607 996 100.
