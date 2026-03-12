Narkotyki w jednym z podszczecińskich mieszkań [ZDJĘCIA]

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie namierzyli i zlikwidowali nielegalną plantację marihuany.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Do zatrzymań doszło w jednym z mieszkań na terenie podszczecińskiej miejscowości. Podczas czynności policjanci znaleźli również znaczne ilości narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się m.in. THC, metaamfetamina, haszysz oraz grzyby halucynogenne. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 600 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych.O szczegółach powiedział Radiu Szczecin aspirant Paweł Pankau.- W trakcie przeszukania policjanci ujawnili środki odurzające oraz substancje psychotropowe, a także elementy infrastruktury służącej do prowadzenia nielegalnej uprawy. Zabezpieczyli m.in. sadzonki konopi, a także namiot uprawowy oraz akcesoria wykorzystywane do prowadzenia domowej plantacji - mówił Penkau.Zatrzymano trzy osoby. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.