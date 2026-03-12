Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Narkotyki w jednym z podszczecińskich mieszkań [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie namierzyli i zlikwidowali nielegalną plantację marihuany.
Do zatrzymań doszło w jednym z mieszkań na terenie podszczecińskiej miejscowości. Podczas czynności policjanci znaleźli również znaczne ilości narkotyków. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się m.in. THC, metaamfetamina, haszysz oraz grzyby halucynogenne. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 600 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych.

O szczegółach powiedział Radiu Szczecin aspirant Paweł Pankau.

- W trakcie przeszukania policjanci ujawnili środki odurzające oraz substancje psychotropowe, a także elementy infrastruktury służącej do prowadzenia nielegalnej uprawy. Zabezpieczyli m.in. sadzonki konopi, a także namiot uprawowy oraz akcesoria wykorzystywane do prowadzenia domowej plantacji - mówił Penkau.

Zatrzymano trzy osoby. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
O szczegółach powiedział Radiu Szczecin aspirant Paweł Pankau.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3515 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3163 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3001 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2766 razy)
  5. Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
    (od 06 marca oglądane 2507 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Monika Pyrek z alternatywną lekcją WF-u [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty