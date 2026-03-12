Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Szczeciński policjant uratował nietoperza

Region Anna Pałamar

Fot. KMP Szczecin
Fot. KMP Szczecin
Nietypowa interwencja szczecińskich policjantów. Uratowali oni nietoperza.
W drodze do pracy jeden z mundurowych zauważył leżącego na chodniku ssaka - przekazał asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Zwierzę leżało na ziemi i nieporadnie próbowało wzbić się w powietrze. To mały nietoperz, który najprawdopodobniej stracił orientację lub był osłabiony. Zwierzę zostało ostrożnie zabezpieczone i przeniesione do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Tam policjanci skontaktowali się z fundacją zajmującą się pomocą i ochroną nietoperzy - mówi Pankau.

Okazało się, że to borowiec wielki, czyli jeden z największych gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Zwierzę było w dobrej kondycji, ale trafiło pod opiekę specjalistów. Nietoperz otrzymał również od funkcjonariuszy imię - Aspirant.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



W drodze do pracy jeden z mundurowych zauważył leżącego na chodniku ssaka - przekazał asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3562 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3185 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3029 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2788 razy)
  5. Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
    (od 06 marca oglądane 2540 razy)

radioszczecin.tv

Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Monika Pyrek z alternatywną lekcją WF-u [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty