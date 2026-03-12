Szczeciński policjant uratował nietoperza

Nietypowa interwencja szczecińskich policjantów. Uratowali oni nietoperza.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek



W drodze do pracy jeden z mundurowych zauważył leżącego na chodniku ssaka - przekazał asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Zwierzę leżało na ziemi i nieporadnie próbowało wzbić się w powietrze. To mały nietoperz, który najprawdopodobniej stracił orientację lub był osłabiony. Zwierzę zostało ostrożnie zabezpieczone i przeniesione do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Tam policjanci skontaktowali się z fundacją zajmującą się pomocą i ochroną nietoperzy - mówi Pankau.Okazało się, że to borowiec wielki, czyli jeden z największych gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Zwierzę było w dobrej kondycji, ale trafiło pod opiekę specjalistów. Nietoperz otrzymał również od funkcjonariuszy imię - Aspirant.