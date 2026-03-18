W Szczecinie kredyt bardziej opłacalny niż wynajem

Julia Nowicka

Kupno mieszkania w Szczecinie może być bardziej opłacalne niż długoterminowy wynajem - przekonuje analityk rynku. Rynek nieruchomości przechodzi tzw. cichą korektę, co oznacza, że wzrost cen stopniowo wyhamowuje.
Przemysław Wojnarowski z Instytutu Studiów Regionalnych wyliczył, że stawka raty kredytu zbliżyła się do ceny wynajmu mieszkania.

- Są oferty rzędu 7,8 tys. zł do 8,5 tys. zł (za metr kwadratowy - red.) na rynku wtórnym. Koszt miesięczny takiej raty wynosiłby więc przy kredycie na 20 lat ok. 2,2 tys. -2,3 tys. zł - tłumaczy.

Spadają również ceny mieszkań od deweloperów - dodaje ekspert.

- Liczba transakcji na rynku spadła o 30-40 proc., więc dzisiaj o tego klienta zaczynają zabiegać i faktycznie pojawiły się na rynku pierwotnym u deweloperów oferty zdecydowanie poniżej 10 tys. zł - wskazuje.

W związku z obniżeniem stóp procentowych ceny kredytów spadły - zaznacza ekspert finansowy Tomasz Harabasz.

- Rady dla potencjalnego klienta są zdecydowanie niższe niż jeszcze jakieś 2-3 lata temu. Wzrosła też natomiast przy okazji zdolność kredytowa. Obciążenia przy zakupie nieruchomości są zdecydowanie niższe - mówi.

Ekspert dodaje, że w związku z dynamiczną sytuacją geopolityczną warto wybrać kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym.

Według portalu Rankomat Szczecin jest piątym miastem w Polsce pod kątem najwyższych cen wynajmu mieszkania.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

