Więcej zieleni na Placu Orła Białego

Na Placu Orła Białego w Szczecinie ruszył kolejny etap przebudowy. Wraz z wiosną rozpoczęły się nasadzenia zieleni, które mają całkowicie odmienić wygląd tej części miasta.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Na plac trafią nowe drzewa i tysiące roślin – w sumie 14 drzew oraz ponad 16 tysięcy roślin ozdobnych. Pojawi się też ogród deszczowy, który pomoże zatrzymywać wodę i poprawi warunki dla zieleni.Przebudowa zakłada stworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej mieszkańcom – z ograniczonym ruchem samochodowym, miejscem na wydarzenia kulturalne i większą ilością zieleni. Cała inwestycja kosztuje około 16 milionów złotych.