Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

Więcej zieleni na Placu Orła Białego

Region Antoni Stefański

Fot. Szczecińskie inwestycje Miejskie
Na Placu Orła Białego w Szczecinie ruszył kolejny etap przebudowy. Wraz z wiosną rozpoczęły się nasadzenia zieleni, które mają całkowicie odmienić wygląd tej części miasta.
Na plac trafią nowe drzewa i tysiące roślin – w sumie 14 drzew oraz ponad 16 tysięcy roślin ozdobnych. Pojawi się też ogród deszczowy, który pomoże zatrzymywać wodę i poprawi warunki dla zieleni.

Przebudowa zakłada stworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej mieszkańcom – z ograniczonym ruchem samochodowym, miejscem na wydarzenia kulturalne i większą ilością zieleni. Cała inwestycja kosztuje około 16 milionów złotych.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty