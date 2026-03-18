Sadzonki na pierwszy dzień wiosny w Świnoujściu

Źródło: Przyladek Pomerania
W Świnoujściu wiosnę będzie można przywitać z nowym drzewkiem. W najbliższą sobotę, 21 marca mieszkańcy otrzymają na placu Wolności bezpłatne sadzonki.
Akcja rozpocznie się o godz. 12. Na miejscu będzie można odebrać drzewka ozdobne lub owocowe, a także skorzystać z krótkich porad dotyczących ich sadzenia i pielęgnacji.

Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje – animacje dla dzieci, muzykę i zieloną watę cukrową. To okazja, by wspólnie rozpocząć wiosnę i zadbać o miejską zieleń.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Najczęściej czytane

  1. Instruktor nauki jazdy z 17 zarzutami
    (od 13 marca oglądane 3872 razy)
  2. Poszukiwani wolontariusze do opieki nad schroniskowymi kotami [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3303 razy)
  3. Zmiany w wynagrodzeniach w polickich zakładach Grupy Azoty
    (od 13 marca oglądane 2816 razy)
  4. Nie żyje legenda Pogoni Szczecin
    (od 13 marca oglądane 2419 razy)
  5. "Kochamy techno i super zabawę" [ZDJĘCIA]
    (od 14 marca oglądane 2093 razy)
Mieszkańcy Ku Słońcu mają dość hałasu i domagają się remontu ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wyroby wielkanocne podopiecznych szczecińskich DPS-ów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Głogowski
Metro w Szczecinie!
"Dom na klifie", czyli nowe słuchowisko w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najwięcej pożarów lasów w Nadleśnictwie Kliniska [WIDEO]

