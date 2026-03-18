Sadzonki na pierwszy dzień wiosny w Świnoujściu

W Świnoujściu wiosnę będzie można przywitać z nowym drzewkiem. W najbliższą sobotę, 21 marca mieszkańcy otrzymają na placu Wolności bezpłatne sadzonki.

Akcja rozpocznie się o godz. 12. Na miejscu będzie można odebrać drzewka ozdobne lub owocowe, a także skorzystać z krótkich porad dotyczących ich sadzenia i pielęgnacji.Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje – animacje dla dzieci, muzykę i zieloną watę cukrową. To okazja, by wspólnie rozpocząć wiosnę i zadbać o miejską zieleń.