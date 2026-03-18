Wystawa o sposobach komunikacji w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury

To propozycja dla wszystkich, którzy lubią sztukę z przekazem i chcą odkrywać jej ukryte znaczenia. W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury można zobaczyć wystawę "Kody i sygnały" Mai Kozłowskiej.
Ekspozycja opowiada o różnych sposobach komunikacji – od sygnałów morskich, takich jak alfabet Morse’a po język malarstwa, w którym kolory i kompozycje stają się nośnikiem emocji i znaczeń.
To okazja, by spojrzeć na obrazy jak na formę dialogu – i samemu spróbować odczytać to, co artystka ukryła w swoich pracach.
Wystawa będzie czynna w Galerii Feininger do 30 kwietnia br.
Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka