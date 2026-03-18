Nowogard chce wyemitować obligacje

Emisja obligacji ma pomóc w przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowogardzie. Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę od inwestorów na ok. 20 milionów złotych.

Środki mają pokryć deficyt budżetowy, ale też umożliwić otrzymanie dofinasowania na potrzebną inwestycję - tłumaczy burmistrz Nowogardu Michał Wiatr.- Aby móc ogłosić przetarg, musimy mieć te pieniądze w budżecie, więc formalnie chcemy wyemitować obligacje na pokrycie deficytu z tych inwestycji, ale to nam pozwoli uwolnić wolne środki i to one będą stricte przeznaczone na przebudowę nowej oczyszczalni - mówi.Obecna oczyszczalnia działa na granicy możliwości - dodaje burmistrz.- (Chodzi o to) aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i czystość naszego jeziora oraz rzeki Sąpólnej, bo nasza oczyszczalnia działa już na granicy wydolności. Nie możemy wydawać nowych warunków zabudowy - wyjaśnia Wiatr.Decyzja o emisji obligacji miała zapaść podczas środowej sesji rady miejskiej. Kwestia ta została jednak przełożona na kolejne posiedzenie.