Nowogard chce wyemitować obligacje

Region Weronika Łyczywek

Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Emisja obligacji ma pomóc w przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowogardzie. Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę od inwestorów na ok. 20 milionów złotych.
Środki mają pokryć deficyt budżetowy, ale też umożliwić otrzymanie dofinasowania na potrzebną inwestycję - tłumaczy burmistrz Nowogardu Michał Wiatr.

- Aby móc ogłosić przetarg, musimy mieć te pieniądze w budżecie, więc formalnie chcemy wyemitować obligacje na pokrycie deficytu z tych inwestycji, ale to nam pozwoli uwolnić wolne środki i to one będą stricte przeznaczone na przebudowę nowej oczyszczalni - mówi.

Obecna oczyszczalnia działa na granicy możliwości - dodaje burmistrz.

- (Chodzi o to) aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i czystość naszego jeziora oraz rzeki Sąpólnej, bo nasza oczyszczalnia działa już na granicy wydolności. Nie możemy wydawać nowych warunków zabudowy - wyjaśnia Wiatr.

Decyzja o emisji obligacji miała zapaść podczas środowej sesji rady miejskiej. Kwestia ta została jednak przełożona na kolejne posiedzenie.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Aby móc ogłosić przetarg, musimy mieć te pieniądze w budżecie - mówi burmistrz Nowogardu Michał Wiatr
Chodzi o to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i czystość naszego jeziora oraz rzeki Sąpólnej - dodaje burmistrz

