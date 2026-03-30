Koniec driftu na drogach. Mandaty i utrata prawa jazdy

Nowe przepisy jasno zakazują driftowania i jazdy na jednym kole motocyklem na drogach publicznych. Grozi za to nie tylko mandat, ale też utrata prawa jazdy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Chodzi o celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg i świadome ryzykowne zachowanie.- Zabronione będzie kierowanie pojazdem w sposób celowo wprowadzający go w poślizg lub powodujący utratę kontaktu kół z nawierzchnią. Ujęto również przypadki doprowadzenia do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego koła. Dotyczy to m.in. jazdy motocyklem, ale może odnosić się także do innych pojazdów – mówi starszy sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.Szczecinianie nie są przekonani, czy nowe przepisy utemperują tych, którzy dotychczas ryzykowali na drogach.- Jeśli ktoś to robi po ulicy, normalnie w ruchu, no to chyba jest to dobra zmiana. - Zagrożenie, prawda? - Myślę, że to nic nie zmieni. No może będą się troszkę bardziej pilnować. - Już to dawno powinno być utemperowane. - Mieszkamy w centrum, więc jest katastrofa generalnie dla motorów głośnych. - A kto określi, czy zrobił to ktoś specjalnie, czy ktoś zrobił to przypadkowo? - No stracił prawo, ale co z tego? - Dla postraszenia tych, co to robią, ale oni raczej się z tego będą śmiali - oceniali.Za takie zachowanie grozi minimum 1500 zł mandatu i zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Jeśli przy tym ktoś stworzy zagrożenie w ruchu drogowym, kara wzrasta do co najmniej 2500 zł.