"Śniadanie Wielkanocne to rodzaj ważnego rytuału"

Dzielenie się jajkiem i spotkania w rodzinnym gronie - to jedne z piękniejszych polskich zwyczajów - podkreśla socjolog. Chodzi o Śniadanie Wielkanocne.

Śniadanie Wielkanocne nie jest tylko związany z religia to rodzaj ważnego rytuału - mówi socjolog w Uniwersytetu Szczecińskiego ksiądz dr Remigiusz Szauer.- Często wiele z tych osób deklaruje dystans do religii czy do kościoła, ale siada do śniadania wielkanocnego. Mimo tego, że deklaruje ten dystans, święci pokarmy. Więc powiedzmy w takim wymiarze kulturowym, nawet jeśli nie religijnym, dalej odgrywa istotną rolę jako taki rytuał bycia razem - dodaje Szauer.Dla Szczecinian to wyjątkowy czas, który łączy pokolenia.- Cała rodzina się zjeżdża, przyjeżdżają dzieci z zagranicy, więc tata dzieli jajeczkiem, składamy sobie życzenia i to jest bardzo wzruszający moment dla nas. - Spotkamy się rodzinnie, celebrujemy te święta. - Bardzo potrzebne w takim zabieganym, codziennym życiu. - Mamy wielopokoleniową rodzinę, moi rodzice, mają już 95 i 86 lat, prawnuczka już jest, siostra, dzieci moje. Trzeba się spotkać kiedyś, ten czas, żeby wszyscy razem spotkali się w tym samym momencie - mówią Szczecinianie.Wg badań CBOS ponad 90% święci pokarmy i celebruje śniadanie wielkanocne między innymi dzieląc się jajkiem.