Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz

"Śniadanie Wielkanocne to rodzaj ważnego rytuału"

Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dzielenie się jajkiem i spotkania w rodzinnym gronie - to jedne z piękniejszych polskich zwyczajów - podkreśla socjolog. Chodzi o Śniadanie Wielkanocne.
Żurek czy barszcz biały Aby te zupy powstały potrzebny jest zakwas

Żurek czy barszcz biały? Aby te zupy powstały potrzebny jest zakwas

Poranne świętowanie Wielkiej Nocy
Wielkanoc dla Szczecinian. "Nowe odrodzenie, spotkanie z rodziną, wolne od pracy" [ZDJĘCIA]
Śniadanie Wielkanocne nie jest tylko związany z religia to rodzaj ważnego rytuału - mówi socjolog w Uniwersytetu Szczecińskiego ksiądz dr Remigiusz Szauer.

- Często wiele z tych osób deklaruje dystans do religii czy do kościoła, ale siada do śniadania wielkanocnego. Mimo tego, że deklaruje ten dystans, święci pokarmy. Więc powiedzmy w takim wymiarze kulturowym, nawet jeśli nie religijnym, dalej odgrywa istotną rolę jako taki rytuał bycia razem - dodaje Szauer.

Dla Szczecinian to wyjątkowy czas, który łączy pokolenia.

- Cała rodzina się zjeżdża, przyjeżdżają dzieci z zagranicy, więc tata dzieli jajeczkiem, składamy sobie życzenia i to jest bardzo wzruszający moment dla nas. - Spotkamy się rodzinnie, celebrujemy te święta. - Bardzo potrzebne w takim zabieganym, codziennym życiu. - Mamy wielopokoleniową rodzinę, moi rodzice, mają już 95 i 86 lat, prawnuczka już jest, siostra, dzieci moje. Trzeba się spotkać kiedyś, ten czas, żeby wszyscy razem spotkali się w tym samym momencie - mówią Szczecinianie.

Wg badań CBOS ponad 90% święci pokarmy i celebruje śniadanie wielkanocne między innymi dzieląc się jajkiem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Śniadanie Wielkanocne nie jest tylko związany z religia to rodzaj ważnego rytuału - mówi socjolog w Uniwersytetu Szczecińskiego ksiądz dr Remigiusz Szauer.
Dla Szczecinian to wyjątkowy czas, który łączy pokolenia.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 20:58

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Prom Skania ze sporym opóźnieniem z Ystad
    (od 02 kwietnia oglądane 5889 razy)
  2. Zaginiony 10-latek z Gryfic odnalazł się
    (od 01 kwietnia oglądane 4641 razy)
  3. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala Zdroje
    (od 31 marca oglądane 3865 razy)
  4. Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 03 kwietnia oglądane 3772 razy)
  5. Karambol i utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina
    (od 03 kwietnia oglądane 3477 razy)
Zobacz

radioszczecin.tv

Najpierw stół, potem spacer [WIDEO, ZDJĘCIA]
Abp Śmigiel: Wojny, konflikty i spory to nie tylko perspektywa międzynarodowa [WIDEO]
Wielkanocny koszyk z wysokości końskiego grzbietu [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Święconka Jakubowa" w szczecińskiej katedrze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rezonans w szpitalu MSWiA dostępny dla pacjentów z klaustrofobią [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Mika

Najnowsze podcasty